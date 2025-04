Prijadrala bo mladostna stoletnica

Za vse tiste, ki cenijo starodobna plovila, bo jutrišnji popoldan v portiču sesljanskega naselja Portopiccolo edinstven. Po 16. uri bo tja priplula jadrnica Fantàsia, ki velja za navtični biser, saj gre za plovilo, ki ima več kot sto let, restavrirano pa je bilo z veliko in mojstrsko natančnostjo v Tržiču. Jadrnica je bila zgrajena leta 1914 na Norveškem, in sicer v ladjedelnici Anker&Jensen. V Italijo je prispela leta 2018, pred dvema letoma pa je v ladjedelnici Tecnomar v Fiumicinu pri Rimu stanje plovila, ki ga je dodobra načel zob časa, ocenil mojster Odilo Simonit iz tržiške ladjedelnice Alto Adriatico Custom. Ta je skupinico sedmih navdušencev, ki so se lotili ambicioznega projekta, prepričal, da je vanj vredno investirati. Plovilo, ki je v svoji več kot stoletni zgodovini zamenjalo celo vrsto lastnikov, so v tržiški ladjedelnici temeljito prenovili. Restavratorska dela so trajala celi dve leti in zdaj, ko je projekt zaključen, lahko njegovi pobudniki z gotovostjo rečejo, da je jadrnica zasijala v blišču in sijaju, ki ga je imela pred sto leti.

Jutrišnja splavitev Fantàsie bo minila v prazničnem ozračju, saj želijo proslaviti tradicijo, strast do morja in mojstrstvo restavratorjev starih plovil. Ob vplutju v Portopiccolo bo plovilo s svojimi skladbami spremljal glasbenik Dennis. Za vzdušje bodo poskrbeli tudi avtomobili starodobniki, ki bodo na osrednjem trgu na ogled od 12. ure. Ob tej priložnosti bodo izložbe trgovin posebno okrašene.