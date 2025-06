Prijatelj Liliane Resinovich stopil pred sodnico

Na tržaškem sodišču danes obravnavajo pričevanje Claudia Sterpina, prijatelja 63-letne Liliane Resinovich, ki so jo 5. januarja 2022 mrtvo našli v svetoivanskem parku v Trstu. 86-letnik je pred sodnico za predhodne obravnave Flavio Mangiante stopil nekaj po 9.30. Zaslišanje poteka za zaprtimi vrati. Gre za postopek vnaprejšnjega izvajanja dokazov, ki ga je zahtevala tožilka Ilaria Iozzi.

Dogajanju prisostvuje tudi mož pokojne Sebastiano Visintin, ki je osumljen, da jo je zadavil. Tožilka Iozzi sumi, da naj bi se ta 14. decembra 2021 spravil nad Liliano Resinovich in jo do smrti zadušil. Prisotna pa je tudi glavna tožilka Patrizia Castaldini.

Sterpin že celo dopoldne podaja svojo verzijo odnosov, ki so zaznamovali njegovo razmerje s pokojno. Zjutraj je pred vstopom v sodno dvorano prišlo do krajšega komunikacijskega stika med njim in Visintinom. Slednji je prosil za spoštovanje Liliane Resinovich.