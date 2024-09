Prijavljenih že več kot tisoč sto jadralcev

Še 12 dni nas loči od 56. Barcolane, a na regato z najštevilčnejšim skupnim startom se je prijavilo že več kot tisoč jadralcev. Toliko športnikov se bo na morju pomerilo tudi prihodnji vikend, ko bodo spremljevalni dogodki festivala jadranja in morja stopili v živo. V Tržaškem zalivu se bodo pomerili mali jadralci razreda optimist, ki bodo nastopili na Barcolani Young, plavalci tradicionalne prireditve Barcolana Nuota in igralci vaterplola, ki bodo tekmovali v morju pred Velikim trgom (prva izdaja), v Gradežu bo potekalo tekmovanje v supanju z naslovom Barcolana SUP, V Lignanu pa bo potekal dogodek Barcolana Beach Sprint, prva izdaja tekme v teku na plaži in slalomu na vodi (s kanuji). Razpršenost dogodkov je dokaz, da je Barcolana že zdavnaj presegla tržaške meje in postala prireditev, s katero se celotna regija promovira v najboljši luči.

To je danes v družbi glavnega sponzorja Barcolane, zavarovalnice Generali, napovedal predsednik kluba SVBG Mitja Gialuz, ki je skupaj s široko ekipo sodelavcev letošnjo Barcolano zgradil na temo pozitivne energije. Gialuz je zagotovil, da je vse nared za 56. izdajo, dogajanje, ki bo postreglo s kar 300 dogodki, pa bo v živo stopilo, ko bodo v petek zjutraj na sedežu kluba v Barkovljah dvignili zastavo in s tem odprli letošnji desetdnevni praznik. Istega dne zvečer bo na Trgu Ponteroš na sporedu koncert italijanske skupine skupine Subsonica, v soboto pa bo na nabrežju in na Velikem trgu zaživelo tudi naselje. »Barcolana ni samo jadralni praznik, želi biti praznik vseh vodnih športov in ljudi, ki ljubijo morje. Želimo biti inkluzivni na vseh stopnjah športnega in družbenega udejstvovanja,« je danes v Generalijevi palači Berlam napovedal prvi mož Barcolane Gilauz.

