Sreda, 22 oktober 2025
Prijeli goljufa, ki je od 93-letnice izsilil 4000 evrov

Izdajal se je za njenega vnuka in trdil, da potrebuje denar za zdravljenje, ker se je okužil z nevarnim virusom

22. okt. 2025 | 12:28
    Tržaški policisti preiskujejo goljufijo (KVESTURA TRST)
Tržaški policisti so prišli na sled tridesetletnemu poljskemu brezdomcu, ki naj bi lani ogoljufal 93-letno gospo. Tako so danes sporočili s tržaške kvesture. Moški se je po telefonu izdajal za njenega vnuka in trdil, da potrebuje denar za zdravljenje, ker se je okužil z nevarnim virusom. Ženska je zbrala denar in zlatnino v skupni vrednosti približno 4000 evrov.

Kmalu zatem je goljuf pozvonil na njena vrata in se predstavil kot prijatelj njenega vnuka. Povedal ji je, da ga je ta pooblastil za prevzem denarja. 93-letnica mu je izročila vse, kar je zahteval. Šele ko je povedala hčerki, kaj se je zgodilo, je ugotovila, da je bila žrtev prevare in je prijavila goljufijo.

Policisti s komisariata pri Sv. Soboti so takoj začeli preiskovati dogodek, pridobili so posnetke nadzornih videokamer na območju. Na njih so opazili storilca in ga identificirali. Izkazalo, da je bil plen zasežen v okviru drugega postopka, žrtvi bodo ukradeno vrnili v kratkem

