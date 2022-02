Prijeli preprodajalca

V ponedeljek so tržaški kriminalisti v boju proti prepovedanim drogam opravljali kontrole v Ulici Istria, kjer so zasačili 22-letnega iranskega državljana z 2,40 grami marihuane.

Preiskovalci so nato odkrili stanovanje, kjer je 22-letnik kupil drogo. V stanovanju, kjer je stanoval 30-letni iranski državljan, so našli še 23 gramov kokaina, ki je bil razdeljen v 26 vrečk, paket, kjer je bilo 83 gramov marihuane, elektronsko tehtnico in več bankovcev, ki jih je verjetno prejel od prodaje prepovedanih drog.

Ko so vstopali v stanovanje, so kriminalisti videli mladega državljana Tunizije, ki je odhajal od tam, med pregledom so mu našli dva odmerka marihuane.

Iranskega državljana, ki so ga zasačili v stanovanju s prepovedano drogo, so aretirali kot odgovornega za dve potrjeni prodaji mamil in namena prodaje zasežene količine mamil. Določili so, da za sedaj ostaja v hišnem priporu.