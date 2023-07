Prijeli tatu, ki je vlomil v dve stanovanji

Lokalna policija je pred nekaj dnevi ovadila 42-letnega romunskega državljana P.D.D., ki je osumljen, da je 30. junija vlomil v dve vili v Ulici Timo.

Lastniki stanovanj so naslednje jutro takoj prijavili dejanje, lokalna policija pa je začela s preiskavo, ki jo je vodila predvsem s posnetki videokamer obeh stanovanj. Iz posnetkov so jasno razbrali, kdo je bil tat. Nekatere fizične lastnosti 42-letnika so pripomogle k temu, da so ga takoj identificirali. Nekaj dni kasneje je namreč policija v Starem pristanišču pregledovala občinsko stavbo, v kateri so ljudje živeli nelegalno. Medtem ko so 42-letnika identificirali na policijski postaji, so ugotovili, da bi lahko bil on tisti, ki so ga videli na videoposnetkih vloma v Ulici Timo. Zato so ga prijavili zaradi tatvine v stanovanju in vdora v zemljišče in stavbe.