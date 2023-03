Primer Unabomber: sodnik poveril preiskavo bioloških sledi

Primer Unabomber gre naprej. Danes je sodnik za predhodne preiskave Luigi Dainotti dvema strokovnjakoma poveril preiskavo bioloških sledi na desetih zaseženih predmetih, ki so jih pred leti povezovali s skrivnostnim atentatorjem z vzdevkom Unabomber. Za pripravo strokovnega poročila je sodnik pooblastil molekularno antropologinjo Eleno Pilli z Univerze v Firencah in poveljnika forenzične enote karabinjerjev R.I.S. v Parmi Giampietra Laga. Strokovnjaka bosta imela na voljo tri mesece, naslednja obravnava na tržaškem sodišču je predvidena 9. oktobra.

To je izšlo z današnje obravnave na tržaškem sodišču, na kateri sta bili tudi žrtvi atentata Francesca Giraldi in Greta Momesso, ki sta sodelovali pri pripravi podkasta o Unabomberju. Avtor tega je bil novinar Marco Maisano, ki je po pregledu zaseženega dokaznega gradiva, ki je bilo leta shranjeno v tržaškem pristanišču, na glavnega tožilca Antonia De Nicola naslovil prošnjo za ponovno odprtje primera o Unabomberju. Prošnjo je novinar utemeljil z argumentom, da je medtem časom prišlo do pomembnih razvojnih mejnikov pri forenzični analizi DNK in da se danes da z veliko večjo gotovostjo ugotoviti, ali je določena oseba vir neke biološke sledi.

