Pripravljeni načrti za Spominsko avenijo

Potem ko je postalo jasno, kakšen bo nov zeleni obraz Starega pristanišča, je zdaj čas za začetek uresničevanja načrtov. Prihodnji ponedeljek bo v občinski odbor romal predlog sklepa glede tehnične in ekonomske izvedljivosti projekta, ki zadeva ureditev Spominske avenije (Viale Monumentale). Načrte za avenijo so pripravili občinski inženirji in arhitekti. Ko bo sklep odobren, bo pristojni občinski oddelek lahko končno objavil javni razpis za izbiro izvajalca del za ureditev avenije. To naj bi storili najkasneje do junija letos, so povedali na občini.

Spominska avenija (Viale monumentale) bo potekala vzporedno s parkom na morski strani in tik ob železnici. Iz načrtov je razvidno, da bo avenija nekakšna cestna povezava s pločniki in kolesarsko potjo proti središču mesta. Načrtovana je v dolžini 1,5 kilometra, in sicer od parkirišča na četrtem pomolu do Skladišča 26 - v slednjem naj bi v dveh letih po načrtih španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre zaživel novi pomorski muzej. Za Spominsko avenijo bo tržaška občina namenila 22,8 milijona (sprva 19 milijonov), denar pa prihaja iz sklada za okrevanje in odpornost.