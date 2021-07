»Pripravljeni smo zapreti cesto«

»Ne kamionom skozi Bazovico!« S temi besedami, zapisanimi na transparentu, lahko še najbolje povzamemo odziv in zahteve prebivalcev Bazovice na novico, da imajo tovornjaki podjetij iz Krvavega Potoka kljub splošni prepovedi prometa težkih vozil dovoljenje, da vozijo skozi Pesek in Bazovico. O tem sta prejšnji teden poročala Primorski dnevnik in Primorske novice, ki sta prispevek o podjetjih Mahne in Carpinus, ki se ukvarjata z izvažanjem hlodov in lesa iz Slovenije v Italijo.Tovornjaki omenjenih podjetij naj bi bili med prečkanjem mejnega prehoda pri Krvavem potoku »žrtvi« italijanskega obmejnega policista, ki so mu nadeli vzdevek »codice«. Od leta 2017 namreč velja prepoved tovornega prometa skozi omenjeni mejni prehod in preko Bazovice do križišča z nekdanjo trbiško cesto (t.i. križišče na H). Podjetji se sicer sklicujeta na izjemo, ki naj bi veljala za lokalni tovorni promet, celo družba Anas jima je izdala dovoljenje za vožnjo mimo vasi, ki stojijo za mejnim prehodom. Bazovci pa so očitno drugačnega mnenja.

»Ko se tovornjak z lesom zapelje mimo hiše, dobim občutek, da bo vdrl v mojo sobo. Hrup je nepopisen, hoja po robu glavne ceste pa izjemno nevarna,« nam je razložila ena od krajank. Ta prebiva ob samem robu ceste, ki vodi proti mejnemu prehodu, kjer imata sedež podjetji.

»V prihodnjih dneh bomo razposlali pisma in podpise. Če bo mogoče, bomo na kraj dogajanja povabili tudi tržaškega in dolinskega župana, da se še sama prepričata o neznosnosti nastale situacije,« so razložili vaščani in v primeru neizpolnitve njihovih zahtev čez kak teden napovedali ostrejši odziv. Ob predhodnem dovoljenju pristojnih oblasti so namreč pripravljeni tudi blokirati cesto in tako začasno zaustaviti osebni, predvsem pa tovorni promet.

