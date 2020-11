Prišli so pogledat na Zois

Pridi pogledat na Zois: tako se glasi naslov vabila, s katerim se Državni tehniški zavod Žige Zoisa obrača na srednješolce in njihove družine v luči priprav na vpisovanje v prvi letnik višje srednje šole za prihodnje šolsko leto, ki po navadi poteka v januarju.

Temu vabilu so se v soboto, 14. novembra, dijaki in starši odzvali v res velikem številu. Ob strogem upoštevanju vseh pravil in preprečevanja okužbe z virusom covid-19 je zavod Zois za dijake organiziral tri različne delavnice, ki ponazarjajo velike spremembe in novosti te šole: v prvi delavnici so – seveda v manjših skupinah – dijaki lahko spoznali tehnične predmete smeri gradnja, okolje in prostor (GOP), predvsem pa laboratorije, ki so z njimi povezani, in so se sami preizkusili v računalniškem risanju s programom Autocad ter izvedeli, kako bo šola uporabljala tiskalnik 3D, ki ga je letos nabavila. V drugi so izvedeli, da se na šoli na smeri uprava, finance in marketing (UFM) ukvarjajo tudi s sodobnim mednarodnim marketingom in z različnimi strategijami komunikacije, v tretji pa so odkrili, kako je na smeri GOP zamišljen pouk umetniškega risanja, zgodovine umetnosti in arhitekture.

Informativni dan pod geslom Pridi pogledat na Zois bo zaživel tudi v soboto, 21. novembra, od 10. do 12. ure, zaželena je predhodna najava po telefonu s klicem na številko 040 54356 ali preko elektronske pošte s sporočilom na naslov zavod@zigazois.it.