Prišli zaradi požara, odkrili nasad konoplje

Tržaški gasilci in karabinjerji so v ponedeljek posegli v nekem stanovanju v Naselju sv. Sergija, kjer se je vnel požar v kuhinji. Goreti je začelo zaradi nepozornosti stanovalca med kuhanjem kosila.

Gasilci so ogenj kmalu pogasili, hujših posledic ni bilo, pač pa so karabinjerji v stanovanju opazili dobro znano rastlino – indijsko konopljo. Stanovalec si je doma namreč uredil majhen nasad z umetno razsvetljavo in s prezračevalnim sistemom. Pod svetilkami je bilo devet sadik konoplje. Sledila je hišna preiskava, med katero so karabinjerji našli še 410 gramov marihuane, precizno tehtnico in drugo opremo za pripravo odmerkov. 54-letnega Tržačana so pridržali, trenutno je po nalogu državnega tožilca v hišnem priporu, ukrep je potrdil preiskovalni sodnik.