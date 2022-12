Prispel stroj, ki vliva upanje za tramvaj

Orjaški rumeni kretniški stroj je včeraj pobarval siv poznojesenski dan na Opčinah. Nadebudni podporniki openskega tramvaja, ki priljubljeno prevozno sredstvo pogrešajo že kar dolgih šest let, so ga opazili v poznih dopoldanskih urah in fotografije takoj objavili na družbenih omrežjih. Gre za posebno mehanično napravo, ki bi lahko neskončni zgodbi tramvaja vlila vsaj kanček upanja.

S kretniškim strojem lahko namreč poravnajo kretnice in proge. Ta pravzaprav pakira tirni balast pod železniške tire, da postanejo ti bolj vzdržljivi in ravni. Občina Trst je drago napravo najela, potem ko je nekaj več kot pred mesecem dni ministrski organ za transport in prometno infrastrukturo Ansfisa (nekdanji Ustif) sporočil, da se dolgi zgodbi še ne piše konec in bo treba še nekaj popraviti. Podjetje z juga Italije je z obnovitvenimi deli sicer zaključilo na začetku poletja. Namesto dovoljenja za prvo vožnjo pa je do občinskih uradov dospela vest, da morajo prej rešiti še zadnji nepričakovani zaplet.