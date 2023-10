Pristal onstran varnostne ograje med skalami in grmičevjem

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes ponoči okrog 1. ure prejeli obvestilo osebja družbe Anas in posredovali na avtocestnem priključku med Sesljanom in Devinom, kjer je bil v smeri Benetk avtomobil vpleten v hudo nesrečo. Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal z avtoceste ter pristal med skalami in grmičevjem onstran varnostne ograje. Moškega, ki se je hudo poškodoval, so iz razbitin pomagali reševati gasilci. Zdravstveno osebje mu je nato na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Za odstranitev avtomobila so uporabili žerjav. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in osebje družbe Anas.