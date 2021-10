Pristaniški delavci ne sprejemajo kompromisa

Kaže, da se protest pristaniških delavcev proti uvedbi covidnega potrdila na delovnih mestih nadaljuje. Kompromisa niso sprejeli. Podjetja, ki delujejo v tržaškem pristanišču – od špediterjev pa do pomorskih agencij in upraviteljev terminalov – so pripravljena jim plačevati brise do konca leta. Tako so na sestanku zaupali tržaškemu prefektu Valeriu Valentiju in generalnemu sekretarju pristaniške uprave Vittoriu Torbianelliju. Odločitev pa bi vsekakor veljala le od 15. oktobra do 31. decembra in pod pogojem, da bi delo steklo brez zastojev.

V to smer jih je prepričala tudi okrožnica italijanskega notranjega ministrstva, ki je v ponedeljek pristanišča z visokim številom zaposlenih brez covidnega potrdila spodbudila, naj vzamejo v pretres to možnost. Sicer pa je isti dan na množičnem tržaškem shodu proti temu protikoronskemu ukrepu sodelovalo kar 750 pristaniških delavcev, ki grozijo z blokado pristanišča, če bo v petek res obveljala odločitev vlade. Po ocenah odbora tržaških pristaniških delavcev (CLPT) naj bi brez covidnega potrdila bilo kar 40 odstotkov zaposlenih. Predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino naj bi celo dejal, da bo v primeru blokade odstopil.