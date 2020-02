Pust je v sredo potrkal tudi na vrata devinsko-nabrežinske občine. Uprava je namreč pred sredinim zasedanjem občinskega sveta domačim pustarjem podelila plakete v znak hvaležnosti za trud, strast in požrtvovalno delo, ki ga vlagajo v ohranjanje pustne tradicije, ki pomeni tudi druženje in povezovanje med generacijami. Županja Daniela Pallotta je zastopnikom pustarjev iz Praprota, Šempolaja in Medjevasi zaželela, da bi se tudi letos lepo odrezali na vseh pustnih sprevodih.