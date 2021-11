Priznanje generacijam kraških vinogradnikov

Navdušenje se v devinsko-nabrežinski občini še ni poleglo. V petek zvečer si je namreč občina priborila pomembno lovoriko, naziv italijansko mesto vina 2022. Tehnična komisija državnega združenja Città del Vino je kandidaturo, ki jo je občina vložila 29. septembra s podporo med drugim vseh deželnih mest vina, ocenila kot najbolj zaslužno med prejetimi.

»PRIZNANJE NAŠIM LJUDEM«

»Zadovoljstvo je nepopisno, saj gre navsezadnje za priznanje generacijam naših ljudi, ki so s svojim neutrudnim in odločnim delom ustvarile očarljivo in edinstveno okolje, kakršno je kraško, ki se je uveljavilo med kraji odličnosti italijanske in evropske proizvodnje vina,« je imenovanje pozdravila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta. Osvojitev pomembnega dosežka, ki bo ponudil okno v svet domači zgodovini in tradicijam ter vsej lokalni proizvodni realnosti s svojimi izdelki, je občini kajpak v ponos. »Kras je od vselej ozemlje mešanic in vplivov med jeziki in kulturami, naša kandidatura pa je k tem dodala še pestrost vinorodnih mest Furlanije - Julijske krajine in širše tistih iz Slovenije in Hrvaške. Kakor sem že dejala, s timskim delom lahko dosežemo odlične rezultate.« Občina Devin - Nabrežina je prestižno imenovanje naskakovala že lani, ko jo je naposled mesto Barolo prehitelo.

Da je za zmago vseskozi delal in navijal, devinsko-nabrežinski odbornik za turizem, kmetijstvo in politike Krasa Massimo Romita, ki je projekt tudi zasnoval in koordiniral, nikoli ni skrival. Po njegovi oceni gre za pomemben uspeh, za katerim stoji celovit in artikuliran program, ki upošteva znamenitosti in posebnosti tako devinsko-nabrežinske občine kot tudi vseh ostalih deželnih »sestra« oziroma mest vina.

Kaj se obeta? Prav gotovo bo izstopala promocija domačih vin, zlasti vitovske in terana ter seveda Krasa, kjer se ta vina proizvaja. Potem je odbornik namignil na projekt Città del Vino FVG v luči leta 2030, ki je vezan na trajnost deželne proizvodnje, pa tudi povezovanje med posameznimi mesti vina in krepitev čezmejnih odnosov na vinskem področju s Slovenijo in Hrvaško. »Seveda bo potrebno uskladiti se med sodelujočimi realnostmi, kar bo devinsko-nabrežinski predlog naredilo še bolj edinstvenega.«

33 DOGODKOV NA STARTU

Občina Devin - Nabrežina je v svoji kandidaturi ponudila 33 dogodkov oziroma deželnih odmevnih prireditev, ki se bodo zvrstile od februarja do decembra prihodnje leto tako na občinskem kot deželnem ozemlju in vse so tako ali drugače povezane z vinom. Za njimi stoji več kot 25 občin iz FJK in dodatnih 15 med drugim tudi iz sosednjih Slovenije in Hrvaške, 13 deželnih združenj Proloco, tako da preštejemo skupno 218 soudeleženih, zasebnih in javnih, subjektov, katerim je treba dodati še raznorazne sodelujoče kmetije. Skratka prava »vojska« podpornikov vinskih odličnosti, ki jih gre ustrezno tržiti.

Za uradno razglasitev mesta vina bo treba počakati do 21. novembra, ko bo slovesnost v kraju Barolo, ki se je mestom vina pridružil lani.