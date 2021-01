Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je tudi v tem letu ustvarilo izredni finančni sklad za podporo pri nakupu okolju prijaznih vozil, t. i. ekobonus. Do 31. decembra bo država podelila kupcem hibridnih in električnih vozil 700 milijonov evrov in tako prispevala k znižanju emisij ogljikovega dioksida.

Naskok na dragoceni mošnjiček se je začel v ponedeljek, ko je ministrstvo omogočilo prodajalcem dostop do platforme www.ecobonus.mise.gov.it. Na naslovnici platforme so na voljo števci, ki prikazujejo, koliko denarja je še na razpolago za nakup ekoloških vozil.

Na Tržaškem je bila prodaja hibridnih vozil lani na višku, saj so kupci že takrat lahko izkoristili državni prispevek. V nekaterih primerih gre za zavedno okoljevarstveno izbiro, v drugih pač le za prihranek. Vozniki so pri nakupu hibridnega vozila izkoristili do 40 odstotkov popusta. Po nizki ceni so tako kupili tehnološko napredno vozilo, s katerim se lahko peljejo po središču večjih in manjših mest, tudi v primeru delne ali popolne zapore za promet zaradi povišanja odstotka prašnih delcev v zraku.

Svoje poglede so nam predstavili Andrea Vicenti, odgovoren za prodajo avtomobilov v trgovini AutoNord Fioretto v Miljah, Michela Velikonja, lastnica prodajalne Trieste Auto in pristojna za promet v tržaški občinski upravi Luisa Polli.