Prodaja skladišč Starega pristanišča se lahko začne

Konzorcij Ursus, začasno združenje Občine Trst, Dežele FJK in pristaniške uprave, ki bo pristojno za urbano regeneracijo in trženje Starega pristanišča, je zdaj tudi s pravno-formalnega vidika operativno. Tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in predsednik Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana Zeno D’Agostino so včeraj v dvorani deželnega odbora podpisali dokument, s katerim so sestavili upravni svet. Na čelu tega bo po statutu Občina Trst, ki jo bo zastopal inženir Giulio Bernetti, Deželo FJK bo zastopal Luciano Zanelli, pristaniško upravo pa Sandra Primiceri. V prihodnjih dneh bo upravni svet imenoval t.i. ambasadorja, ki bo vodil ambiciozen nepremičninski posel.

»Današnji dan (včerajšnji; op. a.) je poseben dan. Ta podpis predstavlja pomemben kamen v mozaiku nadaljnjega razvoja Starega pristanišča. Imeli smo 60 dni časa za formalizacijo postopka, a vse skupaj nam je uspelo zaključiti v 20 dneh,« je po telefonu dejal župan Dipiazza.