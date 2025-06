Proga 64 do Fernetičev le dopoldne, avtobus 2/ danes zadnjič

Avtobusi, ki so cel dan vsakih dvajset minut povezovali Fernetiče s Trstom, so trajali le leto dni. Sinoči je prišla namreč novica, ki je bila sicer že v zraku, da bo avtobus 64 po novem vozil do Fernetičev le v jutranjih in dopoldanskih urah, popoldne bo svojo pot končal, kot v prvih letih obratovanja, na Opčinah. To je le ena izmed novosti, ki jih prinaša poletni vozni red tržaškega lokalnega prevoza, ki bo stopil v veljavo jutri.

Začnimo po - številski - vrsti. Avtobus 2/, ki je nastal kot nadomestni avtobus zaradi dolgoletnega mirovanja tramvaja, bo danes vozil zadnjič. Deloma ga bo nadomestil tramvaj, deloma pa okrepljena proga 64. Ta bo ob delavnikih imela 14 dodatnih voženj in bo v jutranjih urah med Fernetiči, Opčinami in Trstom vozila štirikrat na uro (doslej je trikrat, a je tudi 2/ vozila trikrat, za skupnih šest voženj na uro med Opčinami in Trstom po Ulici Commerciale). V popoldanskih urah bo 64 vozila le do Opčin in to trikrat na uro.

Večje novosti se obetajo tudi v Bregu. Linija 40, ki povezuje tržaški glavni kolodvor z Dolino, bo po novem obratovala tudi ob nedeljah in praznikih (običajno jo je nadomeščala 41). Proga 41 pa bo deležna najbolj korenite revolucije. Ta linija bo po novem povezovala Dolino oziroma Boljunec s tržaškim stadionom Nereo Rocco, na poti tja pa bo, poleg običajne trase po Borštu, mimo Ricmanj in Domja, zaobjela tudi ulice Rosani, Grego in Forti v Naselju svetega Sergija. Nekatere vožnje bodo ob delavnikih, kot je to sicer že veljalo, podaljšane do tržaške železniške postaje. Ob nedeljah bodo avtobusi vozili le med Bregom in stadionom, ne bo torej ne podaljšanih voženj do postaje, niti preusmerjanj preko Naselja sv. Sergija.

Kot je že poletna tradicija, bodo v Sesljanu jutri pričele z delovanjem kopališke linije.