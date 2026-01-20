»Projekt stare šole na Colu predstavlja pravo nujo za našo občino«

Občino Repentabor vodi od leta 2019 Tanja Kosmina, izvoljena pod zastavo Napredne liste. Ob novem letu smo se pogovorili z njo o perspektivah in izzivih, s katerimi se mora soočati najmanjša kraška občina.

V preteklem letu se je kadrovsko stanje občine izboljšalo, glede na količnike pa nove zaposlitve niso več možne. Imate dovolj osebja, da ste kos delu občine?

Ena od prioritet našega programa je bila okrepitev kadra. Ta cilj smo dosegli v teku leta 2025, zaposlili smo štiri mlajše uradnike. Dve osebi sta zaposleni v tehničnem uradu, ena je okrepila tajništvo in oddelek za splošne storitve, ena oseba pa se je pridružila ekipi v knjigovodstvu.

Z osmimi zaposlenimi in dvema zunanjima sodelavcema odgovarjamo splošnim standardom občin naših velikosti. Za brezhibno izvedene razpise za zaposlovanje in nasploh opravljeno delo bi se rada zahvalila občinskemu tajniku Norbertu Fragiacomu in kolegom.

Eno od prvih jabolk, v katero bo moral ugrizniti novi tehnični urad, je stara šola na Colu. Ta je tudi največja postavka v proračunu. Se bo projekt premaknil z mrtve točke?

Projekt stare šole na Colu je zelo pomemben, ambiciozen in obenem zapleten, in predstavlja brez nikakršnega dvoma pravo nujo za našo občino. Zaradi spremembe državne zakonodaje o javnih naročilih v juliju 2023 in takrat podhranjenem tehničnem uradu, občina ni mogla sama izvesti vseh upravnih postopkov.

Leta 2025 pa nam je končno uspelo premakniti situacijo z mrtve točke, deželna vlada nam je priskočila na pomoč in postala naročnik projekta. Poleg tega se moram zahvaliti Občini Trst, ki nam je dala na razpolago zunanjo odgovorno osebo za javno naročilo. Ta bo v pomoč našemu tehničnemu uradu. Zahvaljujoč tej kombinaciji, bomo lahko v prihodnjih mesecih zaključili proceduralne postopke in kmalu za tem bodo lahko razpisana vsa javna naročila, ki bodo končno privedla do začetka del.

Kot je bilo že od samega začetka dorečeno, bo v pritličju stare šole urejena večnamenska dvorana, v zgornjih prostorih pa podjetniški inkubator z več pisarnami.