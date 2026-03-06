VREME
Petek, 06 marec 2026
V Šempasu odkrili ukraden kombi

Vozilo s špansko registracijo so v drugi polovici februarja ukradli v Italiji

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
6. mar. 2026 | 12:55
Novogoriški policisti so v četrtek na počivališču Šempas ob ob hitri cesti H4 v smeri proti Ljubljani odkrili kombi španskih registrskih številk, ki je bil ukraden v Italiji v drugi polovici februarja. V odklenjenem vozilu so v tovornem delu našli dva novejša skuterja, za katera je bilo ugotovljeno, da sta bila ukradena v Švici, štiri kolesa ter več kosov različnega električnega orodja, ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti okoliščine najdbe ukradenega vozila še preiskujejo, tudi storilec še ni znan.

