V Šempasu odkrili ukraden kombi

Novogoriški policisti so v četrtek na počivališču Šempas ob ob hitri cesti H4 v smeri proti Ljubljani odkrili kombi španskih registrskih številk, ki je bil ukraden v Italiji v drugi polovici februarja. V odklenjenem vozilu so v tovornem delu našli dva novejša skuterja, za katera je bilo ugotovljeno, da sta bila ukradena v Švici, štiri kolesa ter več kosov različnega električnega orodja, ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj. Policisti okoliščine najdbe ukradenega vozila še preiskujejo, tudi storilec še ni znan.