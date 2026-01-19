Promet na mostu pri Krmenki bo izmenično enosmeren

Občina Dolina je prejela obvestilo Enote deželne decentralizacije EDR, da so bila odobrena dela, ki zadevajo diagnostične in geodetske preglede mostu pri Krmenki. Ta se nahaja na deželni cesti 13, ki vodi proti Mačkoljam, in prečka potok Glinščica nedaleč od naftnih rezervoarjev družbe Siot. Promet bo zaradi del od danes nekoliko oviran, saj bo treba zožiti vozišče.

»Da bi čim bolj omejili težave krajevnega prebivalstva, bodo dela potekala z uvedbo izmeničnega enosmernega prometa,« je opozorila dolinska odbornica za promet Elisabetta Sormani in napovedala, da se bodo dela začela prihodnji teden, in sicer v ponedeljek, potekala naj bi med 10. in 18. uro. Nadaljevala se bodo še v torek in sredo med 8. in 18. uro, v četrtek med 8. in 16. uro. V primeru neugodnih vremenskih razmer jih bodo seveda prekinili, v obvestilu EDR je sicer kot datum zaključka del naveden petek, 30. januarja.

Promet bo torej od ponedeljka dalje v bližini mostu potekal izmenično enosmerno s pomočjo semaforja, hitrost vozil pa bo omejena na 30 km/h. Ravno tako bo urejena prepoved parkiranja in ustavljanja v neposredni bližini delovišča. Dela bo izvedlo podjetje Tecnoindagini Srl s sedežem v kraju Cusano Milanino pri Milanu.

Naj spomnimo, da je lani poleti zaradi obilnega deževja ravno ta del deželne ceste 13 preplavila velika količina vode, blata in kamenja. Poseči so morali gasilci, ki so iz poplavljenega vozila rešili voznico.