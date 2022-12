V dopoldanskih urah je na avtocestnem priključku med Moščenicami in Devinom v smeri Trsta voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v varnostno ograjo. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in policisti. Moškemu, ki je sam izstopil iz razbitin, je zdravstveno osebje na mestu nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe.