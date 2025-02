Prometni znak proti avtomobilom na tramvajski progi

Nad nepozornimi vozniki, ki zavijajo na tračnice openskega tramvaja, bo odslej bdel nov prometni znak. Pri tramvajskem postajališču nad Piščanci opozarja, da je dostop dovoljen le pešcem, ki so namenjeni do postaje in pooblaščenemu osebju. Avtomobilist iz Slovenije je tu v torek zapeljal po tramvajski progi. Napis je sicer le v italijanskem jeziku.

Včeraj zvečer je spet prišlo do nove nezgode. Med vožnjo proti Opčinam je tramvaj okrog 20. ure, tokrat pri Kolonji, ponovno obstal pri vozilu, ki je bil nemarno parkiran le nekaj centimetrov od tračnic.