Proračun, vreden 742 milijonov in pol ure polemik

Občina Trst je včeraj, po uspešnem sprejetju proračuna za leto 2024 v torek pred zoro, predstavila 742 milijonov evrov vreden dokument. Oziroma, občina je sklicala novinarsko konferenco, na kateri so dva odbornika in četverica vodij svetniških skupin desne sredine na grobo orisali glavne postavke. Dober del pol ure dolge konference so raje posvetili napadom na opozicijo.

Proračun, ki se obeta za prihodnje leto, sicer manj bogat kot za 2023, potrjuje finančno solidnost občine. Zadolženost Trsta se je v zadnjih letih znatno zmanjšala, od 123 milijonov leta 2017 na 69,5 milijona leta 2024. Največjo postavko proračuna predstavljajo tekoči izdatki, ki znašajo 372,83 milijona evrov. Slabo tretjino teh znašajo stroški za osebje. Občina namerava v naslednjih letih vztrajati z zaposlovalno politiko, ki jo je ubrala, in bi razpisala 46 prostih delovnih mest v letu 2024 in 47 v letu 2025. Druga tretjina tekočih izdatkov bo šla za socialo.

Za oboževalce političnih intrig pa je bila konferenca znatno bolj zanimiva od same vsebine proračuna. Odbornik Everest Bertoli in načelnik Bratov Italije Marcelo Medau sta večini pripisala »hiper-virilne« lastnosti, saj se oni med dvanajsturno obravnavo v mestnem svetu niso utrudili, za razliko od opozicije, ki je po nujnih besedah na koncu raje šla spat. Imensko je Polacco napadel Francesca Russa, češ da si ta lasti vlogo poveljnika opozicije. Bertoli in Polacco pa sta o opoziciji tudi očitala, da sploh ne zna dobro zavirati postopkov.

