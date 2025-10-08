Proseški bankomat spet »deli« denar

Bankomat na Proseku končno deluje. Preteklo soboto je na novi lokaciji na osrednji Kržadi začel »deliti« denar. Povpraševanje je bilo tolikšno, da je v ponedeljek zjutraj – po pripovedi gospe Katje, upraviteljice bližnjega istoimenskega bara – že zmanjkal denar. Banka Monte dei Paschi je v nekaj urah poskrbela, da je poverjena varnostna služba naložila v bankomat nov denar, tako je bil v popoldanskih urah spet operativen.

Prosek je – v brk napovedim odgovornih pri banki, ki so obljubljali, da bo bančni mrk trajal »le tri tedne« – ostal brez bankomata od 13. junija do pretekle sobote, celih 113 dni.

Banka na Kržadi ni namestila novega bankomata, temveč je le tjakaj prenesla starega, že dotrajanega, ki ne opravlja vseh bančnih operacij, kot so na primer nakazila. Prostor tik bara Katja bi omogočil ugodnejšo in za stranke primernejšo ureditev v notranjosti lokala. Banka se je odločila za okensko namestitev kar na cesti, brez kake kritine, ki bi stranke zavarovala pred dežjem, kar je v nedeljo zjutraj, ob močnem nalivu, že povzročilo težave tistim, ki so hoteli takrat dvigniti denar. Tam je tudi avtobusna postaja, prisotnost čakajočih na avtobuse gotovo ne omogoča zasebnosti pri dvigu denarja.