Proseški sv. Martin močnejši tudi od divjih prašičev

Vrhunec vaških praznovanj ob godu zavetnika svetega Martina se bliža, ozračje pa je na Proseku že nekaj dni praznično. Včeraj zvečer so na Proseku nazdravili letošnjemu martinovanju in uradno začeli praznovanje. Od danes do ponedeljka bo dogajanje v vasi zelo pestro.

Martinovanje je za vinogradnike obračun letine in trenutek za optimistično sanjanje o prihodnosti. Ta duh je bilo občutiti tudi na sinočnji zdravici v Domu prosekarja, kljub težki sezoni za nami. Letošnja letina je bila zaradi naravnih pogojev kajpak nesrečna, je bilo slišati. Vremenske razmere so jo zagodle, divji prašiči in »novi prijatelji« jeleni pa so lomastili po vinogradih kot še nikoli.

Jutri ob 14.30 bo v središcu Proseka na vrsti težko pričakovana Martinova furenga (v primeru slabega vremena krst ob 15.30 v Kulturnem domu). V ponedeljek pa bo dogajanje v vasi popestril tradicionalni sejem sv. Martina.

