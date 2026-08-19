Prostovoljce skrbijo grožnje in neofašistični shod

Prostovoljci, ki na Trgu Libertà beguncem vsak večer delijo hrano in drugo humanitarno pomoč, se počutijo ogrožene. Kot so opozorili v odprtem pismu, ki so ga naslovili na tržaškega prefekta Giuseppeja Petronzija, naj bi se nad nekatere prostovoljce v preteklih tednih fizično znesli nestrpneži. Obenem so se obregnili ob vse hujše žalitve in grožnje na družbenih omrežjih, predvsem v nekaterih Facebook skupinah, ki širijo skrajno desno, rasistično in ksenofobno propagando. Spletni uporabniki so se v nekaterih primerih poimensko spravili na posamezne prostovoljce, predvsem na ustanovitelja humanitarne organizacije Linea d’ombra Loreno Fornasir in njenega moža Gianandreo Franchija.

Prostovoljce skrbi tudi napovedan petkov »varnostni sprehod«, pod katerega se podpisujejo neofašisti stranke Forza Nuova. Slednji se bodo zbrali na Trgu Venezia in krenili na obhod tržaškega središča. Predvidoma bodo obiskali tudi trg pred tržaško železniško postajo, kjer se pod večer zbira na desetine beguncev in humanitarcev.

»Trg sveta ne sme postati prostor nasilnega obračunavanja s političnimi nasprotniki,« so opozorili humanitarci, »zahtevamo, da ta prostor ostane odprt za vse, ne glede na poreklo, barvo kože ali veroizpoved.