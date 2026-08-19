V soboto se vrača Sardon Run

V soboto bo v Ribiškem naselju in okolici zaživel nov Sardon run, ki je namenjen čisto vsem. Najbolj zagrizeni tekači se bodo lahko pomerili že v jutranjih tekih, Sardon Ultra Marathon (49 km) in Sardon Ultra Stage (71 km), ob 18. uri pa bo start za ostale dolžine, in sicer Sardon Half Maraton (22 km), Sardon Trail (17 km) ter nato ob 18.30 še Sardonzin (7 km), ki je namenjen tudi netekmovalcem, družinam in psom na povodcu. Za večerne teke se je še mogoče prijaviti do sobote ob 12. uri.

Organizatorji iz društva SentieroUNO poudarjajo, da izbrane trase pripovedujejo o Krasu in devinsko-nabrežinski občini, od jarkov prve svetovne vojne do Grmade, Rilkejeve poti in drugih znamenitosti.

Na teke je vpisanih že več kot 1700 tekačev iz več kot 30 držav. Poleg Italije, Slovenije in Avstrije prihajajo nekateri tudi iz ZDA in Argentine.