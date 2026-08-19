Kjer niso zalivali, je škoda velika

Na Tržaškem, od Brega do Krasa, so priprave na letošnjo trgatev v polnem teku. Slednja bo letos kar zgodnja, prve sorte bodo obrali že prihodnji teden. Kjer imajo urejene namakalne sisteme, so s pridelkom zadovoljni, kjer teh vodovodnih napeljav ni, je suša povzročila nekaj več škode. Svoje so naredili tudi divji prašiči, ki ob pomanjkanju hrane in vode v divjini vse vztrajneje vdirajo v vinograde in se sladkajo z zrelimi sočnimi grozdi.

Rado Kocjančič prideluje grozdje na petih hektarjih in pol vinogradov, večina jih je na Dolgi kroni. Ravno tu je vinogradnik od leta 2019 namestil namakalni sistem. »Šlo je za veliko naložbo, ki pa se obrestuje, saj namakam kar devetdeset odstotkov vinogradov,« je povedal za Primorski dnevnik. S pridelkom je Kocjančič zelo zadovoljen. Grozdje, pridelano po biološki metodi, je zdravo in sočno. Večjo škodo kakor vročina in suša je Kocjančiču povzročila divjad, predvsem divji prašiči in jazbeci.

Vinogradnik Andrej Bole, ki ima klet pri Piščancih, večje tragedije na svojih treh hektarjih vinogradov sicer ne beleži. Grozdje še ne veni, a od tega pojava nismo več daleč. Če v prihodnjih dneh ne bo omembe vrednih padavin, bo moral trte pošteno zalivati in to tudi po trgatvi, sicer bodo rastline shirale in naslednje leto ne bodo obrodile.

V Praprotu, kjer ima Matej Lupinc svojo klet in šest hektarjev vinogradov, ne premorejo kmetijskega namakalnega sistema. Vinogradnik mora vodo za zalivanje tako speljati iz javnega vodovoda, a kaj ko je njena poraba omejena. »Trte so preživele, upad pridelka pa bo približno 30-odstoten. Brez namakanja bi se vse posušilo,«je opozoril Lupinc. Poleg stroškov za vodo vročina s seboj prinese tudi višje položnice za elektriko, ki napaja hladilne sisteme, potrebne za nadzorovano vrenje mošta. Bolj kot ekonomske težave pa Lupinc v ospredje postavlja podnebne spremembe: »Vsi so napovedovali take razmere. Pretvarjamo se, da je vse v redu, ko pa gre za vprašanje našega preživetja.«