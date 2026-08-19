Do sobote več vremenskih opozoril, v nedeljo skoraj vsi v zelenem

Do vključno sobote je Arso objavil več vremenskih opozoril. Danes se bo toplotna obremenitev prehodno povečala, razen za severozahod države je zato v popoldanskih urah objavil rumeno opozorilo. Za jugozahod je še vedno v veljavi tudi rdeče opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja, za ostale regije, razen za severozahod, pa oranžno opozorilo.

Za jutri (četrtek) za jugozahod Slovenije ostaja v veljavi rdeče opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti, hkrati pa je Arso objavil rumeno opozorilo zaradi krajevnih neviht in izdatnejših padavin. Za vse ostale regije je objavil rumeno opozorilo zaradi neviht (za severozahod tudi zaradi izdatnejših padavin), za jugovzhod in severovzhod rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur, na severovzhodu tudi rumeno opozorilo tudi zaradi vetra, medtem ko v osrednji Sloveniji, na jugovzhodu in severovzhodu ostaja v veljavi oranžno opozorilo zaradi požarne ogrožeosti naravnega okolja.

V petek ostajajo v veljavi vsa omenjena opozorila, le da se na jugozahodu požarna ogroženost naravnega okolja spremeni iz rdeče v oranžno barvo in da odpadeta opozorili zaradi visokih temperatur na jugovzhodu in severovzhodu.

V soboto ostajajo opozorila podobna, na jugozahodu in severozahodu pa odpadeta opozorili zaradi izdatnejših padavin.

V nedeljo bo po dolgem času skoraj celotna Slovenija v zeleni barvi, torej brez vremenskih opozoril. Le na severozahodu bo zaradi neviht v veljavi rumeno opozorilo.

Vsa opozorila si lahko ogledate na tej spletni strani.