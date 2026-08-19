Primorje FC ni dalo na razpolago igrišča Primorju 1924, slednje se seli na Opčine

Sprta proseška nogometna scena se v zadnjih mesecih in letih ni spravila. Društvo Primorje FC, ki ima koncesijo za nogometno igrišče na Rouni, a ostaja brez članske nogometne ekipe, je zavrnilo prošnjo Primorja 1924 za rabo igrišča na Rouni. Koncesionar je odločitev utemeljil s prepozno prijavo, ko je bil koledar za sezono že zapolnjen. Gotovo pa pretekle napetosti niso pomagale.

»Niso nam dali dovoljenja, da igramo tam,« je perspektivo Primorja 1924 predstavil Peter Emili. Njegovo društvo se je na Primorje FC obrnilo pred zapadlostjo roka za vpis v ligo, saj je ob vpisu potrebno navesti domače igrišče. Primorju 1924 pa je bilo rečeno, da v koledarju igrišča na Rouni ni prostora zanje. Primorje 1924 je vse od svoje ustanovitve igralo domače tekme na igrišču med Prosekom in Briščiki, letos pa se bodo morali seliti na Opčine, je razložil Emili. V vpisni poli za letošnjo sezono so kot domače igrišče torej navedli tisto, kjer sicer igra openska Polisportiva.

Emili je v pogovoru za Primorski dnevnik spomnil na odloke, po katerih imajo proseška društva prednost pri uporabi igrišča na Rouni. »Ne vemo, če je res, da ni prostora,« je še dodal. Primorje FC namreč že šest let nima športnih aktivnosti, lahko bi rekli, da je najbolj plodna dejavnost oddajanje igrišča v najem drugim klubom. Vsekakor se je Primorje 1924 obrnilo na institucionalne sogovornike, ki zaenkrat niso prerezali gordijskega vozla. Rajonski svet za Zahodni Kras je skušal sklicati sestanek z vsemi vpletenimi akterji. Primorje FC pa po Emilijevem poročanju ni poslalo predstavnika. Posredovanje predsednika rajonskega sveta Pavla Vidonija še ni obrodilo sadov.

Perspektiva Primorja FCje seveda nekoliko drugačna. Njegov športni menedžer Enzo Esposito je za Primorski dnevnik poudaril, da se je poletje začelo pod oljčno vejico sprave. Med Primorjema, ki sta nekaj let sodelovali, nato pa se grenko razšli, se je porajala zamisel, da bi se kluba spet združila. Stvar pa je zaradi pomanjkanja široke podpore spodletela.