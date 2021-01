Prostovoljci so lani bili celo močnejši od virusa

Pot so utrli oporečniki, ki niso hoteli služiti vojaškega roka in so raje želeli pomagati družbi. Civilna služba pa ostaja še danes pomembna priložnost, ki mladim približuje pomen družbene angažiranosti. Združenje Arci Civilna služba ponuja pestro paleto različnih projektov za mlade med 18. in 28. letom starosti. Nadebudne prostovoljce med drugimi iščeta Zveza slovenskih kulturnih društev in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.

Prostovoljci morajo v letu dni opraviti 1400 ur in za to prejmejo mesečno nadomestilo približno 400 evrov. Kandidati si morajo nabaviti digitalno identiteto (SPID kodo), saj prijave zbirajo izključno na spletnem portalu domandaonline.serviziocivile.it. Čas je do 15. februarja. Pri Zskd so letos na voljo štiri mesta v Trstu, tri v Gorici in prvič eno tudi v Čedadu, pri Zsšdi pa tri v Trstu in eno v Gorici.

Kaj vse čaka tiste, ki bi se želeli prijaviti na razpis, sta razkrila 24-letni Thomas Renar in 25-letna Ajlin Visentin. Prvi je do januarja pri Zsšdi odkrival, kaj vse ponuja civilna služba. Druga pa je bolje spoznavala pisani svet ljubiteljske kulture pri Zskd. Marsikaj sta povedala še odgovorna za projekte civilne službe Martin Lissiach (Zskd) in Martin Maver (Zsšdi).