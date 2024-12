Ob obletnici usmrtitve Pina Tomažiča, Ivana Vadnala, Viktorja Bobka, Simona Kosa in Ivana Ivančiča so prostovoljke Zveze slovenskih kulturnih društev obiskale pokopališče pri Sv. Ani in uredile grobnico družine Tomažič. Leto 2025 bo zaznamovala 80-letnica osvoboditve, v tem duhu je ZSKD začel snovati program za prihodnje leto.