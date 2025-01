Protestirali so proti genocidu nad Palestinci

Na tržaških ulicah je danes kakih 300 protestnikov vihtelo palestinske zastave in mahalo s transparenti v podporo palestinskemu narodu. Na pobudo združenj Salaam, otroci oljke in Giovani palestinesi Italia so udeleženci shoda pozivali k »osvoboditvi Palestine izpod sionističnega jarma«.

Na čelu protesta je korakala skupina mladih. S transparentom so opozarjali na »genocid, ki je pravkar v teku v Palestini«. Nasploh se je shoda udeležilo veliko število mladih, ki so z gesli skandirali podporo palestinskemu narodu. Potem so bili tu še pripadniki gibanja No Greenpass e oltre, ki so s transparentom povlekli vzporednico med sionizmom in SS-ovci, posebnimi enotami nacistične vojske med drugo svetovno vojno. Zaradi protesta je prišlo do velikih prometnih zastojev.