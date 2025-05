Proti organiziranemu kriminalu ključna preventiva

Tisti, ki pravijo, da je Trst imun na kriminalne združbe, se krepko moti. Mafije so danes globalen pojav in se hitro prilagajajo spremembam, ki potekajo v družbi. In celotna Furlanija-Julijska krajina je v zadnjih letih deležna velikih sprememb, zlasti na področju turizma in javnih naložb, ki lahko hitro ustvarijo plodna tla za organizirani kriminal. S temi besedami je včeraj popoldne prefekt Pietro Signioriello uvedel okroglo mizo na temo z naslovom Mafija v paralelnem svetu - zgodbe in izkušnje, ki jo je organizirala prav prefektura. Na srečanju, ki je potekalo v šotoru na Velikem trgu, v katerem ta konec tedna poteka tudi dogodek Maker Faire, sta o organiziranem kriminalu, ki je začel prodirati tudi v gospodarstvo, govorila tudi prvi mož Protimafijske preiskovalne direkcije (DIA) Michele Carbone in nova glavna tožilka na tržaškem sodišču Patrizia Castaldini. Osebne izkušnje s kriminalno združbo na Kalabriji je opisal furlanski gradbinec Vittorio Petrucco, čigar družinsko podjetje Icop je dobilo javno naročilo na javnem razpisu.

Številno publiko sta uvodoma pozdravila prefekt Signioriello in odgovorni za varnost v deželni vladi Pierpaolo Roberti. Oba sta izpostavila pomen preventive, še posebej v časih, ko kroži veliko denarja iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) in ko so javna naročila postala velik vir zaslužka za kriminalne združbe.