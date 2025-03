Proti patriarhatu, solidarno z ženskami v Iranu

Jezno in glasno je danes popoldne, na mednarodni dan žensk, kakih tisoč ljudi stopilo na ulice tržaškega mestnega središča. Na shodu, ki ga je organiziral feministični kolektiv Non una di meno, so protestniki ob osmem marcu med drugim opozarjali na partnersko nasilje in neenakopravnost med moškimi in ženskami.

Na ograjo parka na Trgu Hortis, od koder je krenil sprevod, so protestniki obesili zastavice z imeni vsake ženske, ki so jo v Italiji umorili od leta 2021.

Beseda je na shodu tekla tudi o zakonskem osnutku, ki ga je v petek sprejela italijanska vlada in v zakonodajo uvaja kaznivo dejanje femicida, ki se kaznuje z dosmrtnim zaporom. »Ko bo morilec za zapahi, bo prepozno. Ženska bo takrat že mrtva,« je v mikrofon izpostavila ena od aktivistk z rožnato rutko okoli vratu. »Žensk ti ukrepi sami po sebi ne bodo varovali. Treba je vlagati v preventivo, v spolno vzgojo,«je povedala.

Ob njej so transparent vihteli predstavniki gibanja, ki se upira zaprtju dveh družinskih svetovalnic v Trstu. Protestniki so namreč tudi zahtevali višje naložbe v te javne storitve. Poleg tega so se izrekli v bran zakonu št. 194, s katerim je bila v Italiji leta 1978 legalizirana prekinitev nosečnosti. »Še malo pa bo zakon le mrtva črka na papirju. Delež ginekologov, ki ne izvajajo prekinitve nosečnosti, je zelo visok, kar je zaskrbljujoče,« so še povedali predstavniki gibanja, ki so z ostalimi protestniki solidarnost izrazili tudi s tlačenimi ženskami v Iranu in Afganistanu.

Med udeleženci shoda je nekoliko slabe krvi povzročila odločitev pristojnih, da zadnji trenutek spremenijo potek manifestacije. Protestniki so po Korzu Italija sprva nameravali na Trg Goldoni in po Ulici Carducci do Trga Oberdan, a so bili prisiljeni ubrati pot po Ulici san Spiridione. Večjih napetosti pa zaradi tega ni bilo. Obratno, protestniki so se še glasneje in odločneje uprli patriarhatu, ideologiji, ki po njihovem mnenju tlači ženske v podrejen položaj.