Proti raku ključna preventiva in zdrav življenjski slog

Rakavim obolenjem se je mogoče uspešno zoperstaviti z ustrezno preventivo. Velik delež obolenj lahko preprečimo z zdravim načinom življenja, na primer z uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnostjo, izogibanjem kajenju, alkoholu in pretiranemu izpostavljanju soncu. Pred nekaterimi raki pa varuje tudi cepljenje.

To so na današnjem posvetu na tržaški univerzi pred množico študentov poudarili različni strokovnjaki. Srečanje z naslovom UniTs contro il cancro (Univerza v Trstu proti raku) je organizirala Univerza v Trstu, glavni namen posveta pa je bila predstavitev napredkov na področju znanstvenih raziskav in pomen preventive v boju proti rakavim obolenjem. K dogodku so pristopili tudi zdravstveno podjetje Asugi, fundacija za raziskave rakavih obolenj AIRC in zveza za boj proti raku LILT. Nekdanja dolgoletna predsednica tržaškega odseka zveze LILT Bruna Scaggiante je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila pomen preventive. Po njenem bi bilo treba obrniti obstoječo paradigmo in pripisati še večji pomen investiranju v preventivo, saj je možno med 35 do 40 odstotkov raka preprečiti s spremembo življenjskega sloga.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.