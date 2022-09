Več sto ljudi se je danes udeležilo shoda za podnebje v Trstu. S Trga Oberdan so krenili v smeri nabrežja, nato so po Ulici Mazzini in Korzu Italia obrnili na Trg Vittorio Veneto. Omenjajo zlasti podnebno krizo, zagotavljajo pa tudi, da se bodo borili proti vsem vladam, med drugim tudi zdajšnji in novi, ki se ne bodo zavzemale za podnebna vprašanja.