Prstni odtisi iz Ul. Rossetti spet niso razkrili morilcev

Dobrih sedemdeset let po trojnem umoru v Ulici Rossetti je forenzični oddelek policije po nalogu državnega tožilstva v Trstu in na poziv sorodnikov umorjenega Stanka Vuka pred časom spet analiziral različne prstne odtise, najdene na kraju zločina. Odtisi so uporabni, rezultat pa je bil negativen, kar pomeni, da se ne ujemajo z nobenim drugim odtisom v podatkovni bazi z več milijoni imen in priimkov. 75 let star nerešen primer ostaja torej ob zbranem dokaznem gradivu, domnevah in rekonstrukcijah še vedno brez kronskega dokaza o odgovornosti (pokojnih) osumljencev.

14. avgusta 2015 so Natalija in Janez Vuk (svakinja in nečak Stanka Vuka), zgodovinar Renato Podbersič in prof. Alejandro (Aleš) Brecelj naslovili pismo na notranje ministrstvo, državno tožilstvo v Trstu in na tržaško kvesturo. V pismu so omenili, da je policija po letu 1944, med vojno in po njej, zbrala podatke in odtise velikega števila ljudi, tako da bi nova analiza morda prinesla kak rezultat. V pismu so navedli imena že pokojnih oseb, ki so jih v desetletjih s te ali one strani povezali s trojnim umorom, da bi policija morebiti primerjala najdene odtise z njihovimi.

Minila so štiri leta in avtorji pisma niso nikoli prejeli odgovora. Nekoliko nenavadno ga je bilo zatorej najti natisnjenega na panoju razstave, ki so jo v torek odprli v veži Trgovinske zbornice v Trstu, se pravi na javnem kraju. Razstava Frammenti di storia (Drobci zgodovine) prikazuje, kot smo že poročali, delo forenzične policije skozi desetletja. Eden od panojev obravnava ravno zločin v Ulici Rossetti in na njem med drugim piše, da so Vukovi sorodniki leta 2015 zaprosili za ponoven pregled prstnih odtisov ter da so forenziki dejansko spet vnesli takratne odtise v podatkovno bazo in da je bil rezultat negativen.