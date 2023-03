Prvi Dan pravljic bo obiskal tudi Maček Muri

Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka prireja Dan pravljic ob mednarodnem dnevu knjig za otroke. V Kulturnem domu na Proseku bodo v nedeljo, 2. aprila, v sodelovanju z rajonskim svetom za zahodni Kras in s podporo Društva Bralna značka, Zadružne kraške banke Trst Gorica, Založništva tržaškega tiska, Pekarne Bukavec, Tržaškega knjižnega središča TKS360 in Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ponudili celodnevni dogodek, ki želi postati stalnica. Drugi april je namreč dan, ko se je leta 1805 rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen. Njegovo ime je dobro znano med mlajšimi in starejšimi ljubitelji pravljic. Zato je Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) njegov rojstni dan proglasila za Mednarodni dan mladinske književnosti, proseško društvo pa želi z Dnevom pravljic ustvariti ponudbo, ki je za družine na Tržaškem še ni.

Otrokom želijo približati mladinsko literaturo v mnogoterih oblikah. Za bralce in bodoče bralce ter njihove starše bodo zato uredili knjižni kotiček, ki bo deloval med 10. in 12. uro ter med 16. in 18. uro. Namenjen bo prodaji knjig, listanju in branju slovenskega otroškega knjižnega gradiva. Dan se bo začel s Pravljico za dobro jutro s pravljičarko Melito Malalan in nadaljeval z malico iz pekarne Bukavec.

Nato bo otroke obiskal Maček Muri. Gosta bo sprejel novonastali otroški zbor Vasilij Mirk, po nastopu pa se bodo lahko otroci s slovensko literarno zvezdo fotografirali. Igralec Slovenskega stalnega gledališča Primož Forte bo prebral nekatere odlomke iz ene od najbolj znanih slikanic izpod peresa Kajetana Koviča. Jutranji del se bo zaključil s pravljičnim kvizom, ki ga bosta vodila Primož Forte in Maček Muri.

Popoldan bo uvedlo srečanje z avtorico otroških slikanic Nino Mav Hrovat, ki bo otrokom predstavila pisateljski poklic in razkrila, kako nastane pravljica in kako iz nje ilustracije. Pred slovesom pa bo še čas za nagrajevanje mladih umetnikov 20 slovenskih vrtcev s Tržaškega in Goriškega, ki so sodelovali pri likovnem natečaju z naslovom Moj najljubši pravljični junak. Najboljše likovne izdelke bodo nagradili z zlatim priznanjem in knjižno nagrado, ki jo poklanja ZTT, srebrno priznanje pa bodo prejeli vsi, ki bodo svoje delo razstavljali najprej v proseškem Kulturnem domu, nato pa v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu Trstu.