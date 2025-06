Prvi filmski projekciji v tržaškem Ljudskem vrtu odpadeta

Današnji prvi filmski večer letnega kina v tržaškem Ljudskem vrtu in jutrišnji drugi večer bosta odpadla, so sporočili organizatorji združenja Hiše filma (Casa del cinema). Pojavile so se nepričakovane težave, neodvisne od prirediteljev, zaradi katerih so morali nocojšnjo sobotno in jutrišnjo nedeljsko projekcijo odpovedati.

Do 15. septembra se bo na platnu sredi mestnega parka zvrstilo več kot petdeset večerov s projekcijami velikih filmskih uspešnic pretekle sezone, avtorskih filmov in zimzelenih klasikov, družinskih in animiranih filmov, takih v izvirniku in takih, ki še niso nastopili na nobenem festivalu.

