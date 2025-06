Sezono bodo odprli s Salvatoresovim Napoli - New York

Filmska ponudba, ki se v toplih mesecih ponuja v Ljudskem vrtu de Tommasini, je tako kot vsa zadnja leta raznolika, dopolnilo jo bo sodelovanje z različnimi lokalnimi festivali (na čelu s festivaloma ShorTS in Cinema Nordest), jezikovnimi šolami, gledališči ter drugimi partnerji. V areni v vabljivem zelenem okolju sredi mesta zadnja dela še potekajo, organizatorji pa zagotavljajo, da bo pred soboto zvečer, ko bo na sporedu prva poletna projekcija, vse pripravljeno. Na velikem platnu bo takrat zaživel film Napoli - New York, v katerem je režiser Gabriele Salvatores ameriško metropolo posnel ... v Trstu. Filmski in tudi gledališki večeri se bodo nato nadaljevali do septembra.

Letni kino v Ljudskem vrtu organizira Hiša filma s številnimi partnerji. Program bodo sproti sestavljali in ga napovedovali vsaka dva tedna, saj je tako lažje »ujeti« nekoliko bolj sveže filme, je razložil Terzoli. Filme bodo predvajali ob 21. uri, blagajna odpre ob 20.30, vnaprejšnje rezervacije niso mogoče (mest je vsekakor 500). Vstopnina znaša 6,5 evra, znižana štiri evre, za sklop Cinema Revolution pa 3,50 evra. Program je dostopen na spletni strani www.casadelcinematrieste.it, priljubljen je whatsapp kanal Giardino del Cinema, ki ponuja tudi sveže informacije glede na vremenske razmere.

Po sobotnem debiju s Salvatoresom bo v nedeljo čas za mednarodne kratkometražce, v ponedeljek pa za film Vermiglio, ki je v Italiji požel veliko število nagrad. Torek bo posvečen latvijskemu animiranemu filmu Flow - un mondo da salvare, prejemniku oskarja. V sredo bo čas za kultni Wendersov Paris, Texas, sledi še dolg seznam, za zdaj do 26. junija. Naj omenimo le še film o Bobu Dylanu A Complete Unknown (20. junija v izvirniku) in Sorrentinovo Parthenope (22. junija).