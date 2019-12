Prvi obrisi bodočega pomorskega muzeja

Idejna zasnova bodočega pomorskega muzeja v Skladišču 26 temelji na ostankih nekoč potopljene ladje Elettra, katere kose hranijo različni italijanski muzeji. Pomembne dele ladje, ki so jo leta 1962 potegnili z morskega dna, leta 1977 pa so jo prav v Trstu razstavili na več kosov (potem ko so videli, da bi bila prenova plovila predraga), je dobiti tudi v tržaških muzejih, precej dobro ohranjen premec ladje pa se nahaja pred Znanstvenim parkom Area pri Padričah. To plovilo je tako fasciniralo 74-letnega španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegro in njegove sodelavce, da so se na letošnji javni razpis Občine Trst za projektiranje pomorskega muzeja prijavili z osnutkom, ki je celotno arhitekturno in muzejsko zgodbo zgradil na ostankih slovite Elettre.

Obrise bodočega pomorskega muzeja smo prvič spoznali na strokovnem posvetu, na katerem sta Občina in Univerza v Trstu v fokus postavili vprašanje urbane regeneracije, ki se navezuje na potrebo mest po razvoju, po zagotavljanju kakovosti bivanja in upoštevanju vedno bolj ozaveščene potrebe družbe po skrbni rabi prostora in drugih naravnih virov. Med predavatelji je bil tudi Angelo Marletta, sicilski arhitekt, ki je zastopal španski biro Vazquez Consuegra. Med prvim javnim nastopom v Trstu je povedal, da bodo v kratkem, baje že januarja, ko naj bi v Trst prišel tudi španski arhitekt Consuegra, z Občino Trst sklenili pogodbo, na podlagi katere se bo začela prenova Skladišča 26.