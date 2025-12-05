Karabinjer rešil življenje 85-letniku, ki mu je zastalo srce

Na tržaškem sodišču so se v sredo popoldne za las izognili tragediji. Karabinjer je rešil življenje 85-letniku, ki mu je zastalo srce. Starejši moški bi moral tam oddati nekatere dokumente, nenadoma pa se je zgrudil na tla. Ljudje, ki so se nahajali v neposredni bližini, so takoj opozorili na dogajanje. Z zgornjega nadstropja sta pritekla karabinjerja. Prvi je poklical reševalce, drugi pa je preveril zdravstveno stanje moškega. Ugotovil je, da ta ni bil pri zavesti, ni dihal in ni zaznal srčnega utripa. Položil ga je zato na hrbet in pričel s postopkom oživljanja, to je masažo srca.

Defibrilator in telefonski napotki

Varnostnik na sodišču mu je nato prinesel defibrilator. Po prvem električnem sunku je moški spet začel dihati, čeprav še ne brez težav. Karabinjer, ki je sledil telefonskim napotkom službe 118, je nato več minut nadaljeval z oživljanjem. Po predpisanih pravilih ga je nato nadomestil eden izmed tam prisotnih ljudi. Moškemu so ostali ob strani, dokler ni prispelo reševalno vozilo.

Reševalci so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer je še vedno v kritičnem stanju.