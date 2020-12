Prvi obrisi parka kamna in kamnolomov

Idejo o tematskem parku kamna in kamnolomov so sodelujoči pri istoimenskem devinsko-nabrežinskem omizju za kamen in kamnolome podprli že pred mesecem dni, na prvem zasedanju, v sredo pa so ji skušali zarisati vsaj nekoliko konkretnejše obrise.

Kakor nam je pojasnil pobudnik omizja, občinski odbornik za turizem Massimo Romita, so si bili udeleženci zasedanja edini, da naj bi bilo osrčje parka v Nabrežini, od koder bi se potem razširil po vsem ozemlju. »Mnogi so sicer opozorili, da obstajajo kamnolomi tudi v Medjevasi ali v Slivnem na primer. Res je, vendar so za Nabrežino daleč najbolj značilni, saj so bili za ljudi večkrat edini vir preživetja,« je pojasnil in opozoril, da so z nabrežinskim kamnom zrasle tudi ostale vasi in naselja. Dodatni namigi pa so vsekakor dobrodošli in vključiti bi se jih dalo v projekt.

»Srce parka naj bi bilo pri nabrežinskih kamnolomih seveda, od koder bi zajelo še zgodovinsko vaško jedro, ki je pravi slavospev kamnu.« Kamniti »g’nki« in žlebovi hiš, hišni portali in okenske »j’rte« predstavljajo na primer že nekakšen muzej na prostem, je potrdil in v isti sapi dodal, da podobno sicer velja tudi za ostale kraške vasi, denimo Šempolaj ali Cerovlje, Mavhinje, ki so ohranili pristno kraško arhitekturo s tipičnimi kamnitimi značilnostmi.