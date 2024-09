Prvi v šolskih klopeh dijaki liceja Franceta Prešerna

Šolsko leto 2024/2025 se je danes v Trstu začelo za dijake Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna, ki so od slovenskih višješolcev in dijakov oz. učencev večstopenjskih šol prvi stopili v razrede. Jutri bodo na vrsti dijaki DIZ Jožefa Stefana ter Humanističnega in družbeno-ekonomskega liceja Antona Martina Slomška. V ponedeljek pa se bo novo šolsko leto začelo na DTZ Žige Zoisa ter na večstopenjskih šolah.

Veselja in dobrega razpoloženja pred licejem Franceta Prešerna danes zjutraj ni manjkalo, čeprav je bilo zlasti med prvošolci opaziti tudi nekaj zaskrbljenosti. Sprejela in nagovorila jih je ravnateljica Loredana Guštin, ki jim je izrazila dobrodošlico ter jih seznanila z delovanjem šole.