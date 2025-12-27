Prvi vodeni ogled razstave Bogdana Groma

Jutri ob 11.30 bo v Skladišču idej v Trstu (Korzo Cavour 2) potekal prvi vodeni ogled razstave Temporary Grom, katere kuratorki sta Jasna Merkù in Vanja Strukelj. Razstava ponuja izbor posebno reprezentativnih likovnih del umetnika, ki je večji del svojega življenja preživel v Združenih državah Amerike, vendar ni nikoli pozabil na toplino in barve svojega domačega Krasa. Razstavljeni eksponati so del donaciji umetnika ter njegove družine deželnemu zavodu Erpac in Fundaciji CRTrieste, ki sta omogočila organizacijo razstave.

Srečanje uvaja vrsto poglobitvenih dogodkov k razstavi, ki bo odprta vse do 18. januarja (od torka do nedelje med 10. in 19. uro). Vstopnina znaša osem evrov, znižana pa pet evrov.