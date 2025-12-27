VREME
DANES
Sobota, 27 december 2025
Iskanje
Umetnost

Prvi vodeni ogled razstave Bogdana Groma

Jutri dopoldne bo v Skladišču idej v Trstu zaživel prvi izmed poglobitvenih dogodkov, ki omogoča boljše razumevanje razstavljenih umetnikovih del

Spletno uredništvo |
Trst |
27. dec. 2025 | 14:33
    Prvi vodeni ogled razstave Bogdana Groma
    Razstavljena dela Bogdana Groma v Skladišču idej v Trstu (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Jutri ob 11.30 bo v Skladišču idej v Trstu (Korzo Cavour 2) potekal prvi vodeni ogled razstave Temporary Grom, katere kuratorki sta Jasna Merkù in Vanja Strukelj. Razstava ponuja izbor posebno reprezentativnih likovnih del umetnika, ki je večji del svojega življenja preživel v Združenih državah Amerike, vendar ni nikoli pozabil na toplino in barve svojega domačega Krasa. Razstavljeni eksponati so del donaciji umetnika ter njegove družine deželnemu zavodu Erpac in Fundaciji CRTrieste, ki sta omogočila organizacijo razstave.

Srečanje uvaja vrsto poglobitvenih dogodkov k razstavi, ki bo odprta vse do 18. januarja (od torka do nedelje med 10. in 19. uro). Vstopnina znaša osem evrov, znižana pa pet evrov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: