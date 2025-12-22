Bogdan Grom tkal oblike in barve različnih kultur

Bogastvo del tržaškega umetnika Bogdana Groma (1918-2013), ki je sicer velik del svojega življenja preživel na drugem bregu Atlantika, se rodi iz radovednosti do drugega, srečanja z drugačnostjo in eksperimentiranja. Večplastnost Gromove vizualne kulture postavlja v ospredje razstava Temporary Grom: Bogdan Grom in donacije, ki so jo odprli v soboto, 20. decembra, v Skladišču idej v Trstu in s katero se nekatera dela mednarodno priznanega umetnika po trinajstih letih spet vračajo na ogled v Trst. Nastala je v soorganizaciji zavoda Erpac in Fundacije CRTrieste in bo do 18. januarja na ogled od torka do nedelje od 10. do 19. ure.

Iskal je ravnovesje in korenine

»Želimo si, da bi obiskovalci razstave spoznali oziroma ponovno odkrili intenzivnost Gromovega slikarstva in barvno moč njegovih tapiserij, obenem pa tudi, da bi razmislili o pomenu donacije. Razstavljena dela pa nas pozivajo k odpiranju in k dialogu z drugimi kulturami,« je na odprtju poudarila kuratorka Vanja Strukelj. Iskal je lepoto in ravnovesje, svoje kulturne korenine in povezanost bitja z naravo, katere je znal zaznati bistvo, je dejala druga kurateorka Jasna Merkù.

Srce projekta predstavlja donacija petindvajsetih del, ki jih je Grom leta 2013 podaril takratni Pokrajini Trst - danes so ta v lasti zavoda Erpac. Dragocena zbirka bo trajno na ogled v načrtovanem Gromovem prostoru (Spazio Grom) v palači Galatti v Trstu. Na razstavi pa je predstavljen še izbor iz donacije, ki jo je umetnikova življenjska sopotnica Nina Woodrow podarila Fundaciji CRTrieste.

Od Evrope do ZDA

Razstava Temporary Grom povezuje obe jedri in prikazuje raznolikost umetniškega dela Bogdana Groma od prvih slik, povezanih z evropskim izobraževanjem in zgodovinskimi avantgardami, do zrelih del, v katerih se kažejo formalna sinteza, simbolizem in posvetna duhovnost, ki je dozorela v letih bivanja v Ameriki, kamor je umetnik odpotoval leta 1957.