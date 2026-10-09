Prvič, odkar delujejo, so zapustili Trg Libertà

Prostovoljci, ki opravljajo humanitarno delo na tržaškem Trgu Libertà, niso bili še nikoli pod takšnim pritiskom in izpostavljeni tolikšnim političnim napadom. Na to opozarja predsednica humanitarne organizacije Linea d’Ombra Lorena Fornasir po sredini policijski akciji na trgu, kjer se zbirajo migranti. V akciji vidi humanitarna delavka sicer bolj pregon migrantov s trga.

Humanitarci Linea d’Ombra so ta teden prvič po sedmih letih delovanja tudi začasno prekinili svojo sicer vsakodnevno prisotnost na trgu pred tržaškim kolodvorom. Delo pod trenutnimi pogoji, je za Primorski dnevnik pojasnila Fornasir, ni možno. Opozorila je, da delo humanitarcev že nekaj časa moti nek moški. »Glej ga zlomka, televizijska ekipa je intervjuvala ravno njega,« je dejala in se navezala na prispevek desno-populistične oddaje Fuori dal Coro, ki je medtem postal viralen. Ta moški, je poudarila, je že nekaj časa nadlegoval ljudi, ki se zbirajo na trgu. Intervju je seveda speljal vodo na mlin desničarjev na raznih ravneh, moški pa se sedaj na trgu in v okolici obnaša vsemogočno. Druge migrante prepričuje, da so humanitarni delavci dejansko tihotapci z ljudmi ter da zahtevajo denar od migrantov, katerim nudijo pomoč. Te ideje, je dodala Fornasir, pa postajajo »nalezljive«.

Temu gre dodati odnos oblasti do migrantov in humanitarcev. Sredino policijsko akcijo, ko so policisti in drugi varnostni organi legitimirali 70 migrantov in dodatnih sto oseb na trgu in v okolici železniške postaje, je Fornasir opisala kot pregon ljudi s Trga Libertà. Pri tem, je prepričana, so organi pregona izkoristili odsotnost humanitarcev. Obregnila se je ob dejstvo, da so bili navzoči tudi karabinjerji za zaščito zdravja, torej karabinjerji, ki nadzorujejo med drugim strežbo hrane. Fornasir je izpostavila, da združenje Fornelli Resistenti pri pripravi in strežbi brezplačnih obrokov migrantom upošteva vse predpise. In kako naprej? Od ponedeljka se nameravajo humanitarci spet vsak večer vrniti na trg. Kvestura jim je sicer dodelila urnik med 18. in 20. uro, ko pa migrantov na trgu ni. Fornasir je napovedala, da bodo humanitarci prisotni med 19. in 21. uro, ko ima strežba večerje tudi največ smisla. Svojo prisotnost pa bodo kot vedno in kot po predpisih napovedali z izpolnjevanjem ustreznih formularjev.